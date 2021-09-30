В Рязани усилили контроль за соблюдением масочного режима

Также прошли рейды по его соблюдению.

В Рязани усилили контроль за соблюдением масочного режима. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба мэрии .

Прежде всего, прошли рейды по его соблюдению. Их провели на остановках общественного транспорта в Недостоеве и Семчине совместно с участием сотрудников управления транспорта и МКУ «Управление по делам ГОЧС». Сотрудники проверяли наличие индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, а также их использование водителями и кондукторами. С работниками общественного транспорта также провели разъяснительную работу.