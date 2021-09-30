В России предложили ежегодно выплачивать 20 тысяч рублей на подготовку к школе

Деньги планируют выплачивать за счет средств материнского капитала.

В России предложили ежегодно выплачивать 20 тысяч рублей на подготовку к школе. Об этом пишет РИА Новости.

Счетная палата предложила ввести единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей для подготовки детей к школе. Деньги планируют выплачивать за счет средств материнского капитала.

В документе указано, что бюджетные расходы на эти выплаты составят около 60 млрд рублей в год.

В счетной палате отметили, что по состоянию на апрель 2021 года траты на подготовку к школе составили 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку.