В Подмосковье задержали надругавшегося над школьницей педофила из Рязанской области

Мужчина надругался над ученицей начальных классов за гаражами.

В подмосковном Домодедове задержали 51-летнего педофила из Рязанской области. Об этом сообщила « МК ».

Мужчина подошел к ученице начальных классов и попросил у нее помощи. Он отвел ребенка за гаражи возле магазина и осуществил развратные действия. Девочке он велел не кричать.

Его действия заметила семейная пара. Они сообщили, что мужчина не был похож на родственника школьницы. Заметив, что за ним наблюдают, педофил скрылся.

Свидетели позвонили в полицию. Злоумышленника удалось задержать с помощью камер наблюдения.

Мужчина ранее был судим. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.