В Оренбургской области неизвестный зарубил топором троих студенток

Девушки вместе приехали из Башкирии, учились в медколледже и снимали квартиру. Убийца зарубил девушек топором, а после поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело.

В Оренбургской области неизвестный зарубил топором троих студенток. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В четверг, 30 августа, в городе Гае Оренбургской области после пожара на улице Молодежной в квартире нашли тела двух девушек со следами насильственной смерти. Еще одну убитую девушку нашли во дворе дома.

Telegram-канал 112 сообщил , что девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они вместе приехали из Башкирии, учились в медколледже и снимали квартиру. Убийца зарубил девушек топором, а после поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

По данным telegram-канала SHOT, в вечер убийства у девушек была вечеринка — в квартире нашли бутылки из-под алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.