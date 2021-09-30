В Оренбургской области неизвестный зарубил топором троих студенток
Девушки вместе приехали из Башкирии, учились в медколледже и снимали квартиру. Убийца зарубил девушек топором, а после поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело.
В Оренбургской области неизвестный зарубил топором троих студенток. Об этом
В четверг, 30 августа, в городе Гае Оренбургской области после пожара на улице Молодежной в квартире нашли тела двух девушек со следами насильственной смерти. Еще одну убитую девушку нашли во дворе дома.
Telegram-канал 112
По данным telegram-канала SHOT, в вечер убийства у девушек была вечеринка — в квартире нашли бутылки из-под алкоголя.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.