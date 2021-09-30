В Москве десятиклассник пригрозил устроить стрельбу в школе

При обыске у школьника дома нашли охотничье ружье ИЖ-27и 300 граммов пороха. Проводится проверка.

В Москве десятиклассник пригрозил устроить стрельбу в школе. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в московской школе № 1564. После сообщения об обязательных военных сборах для юношей, десятиклассник сказал классному руководителю, что не хочет ехать. После отказа школьник сказал: «Будете заставлять ехать на военные сборы, я приду и перестреляю».

Учитель сообщила о случившемся директору, а тот — полиции. При обыске у школьника дома нашли охотничье ружье ИЖ-27и 300 граммов пороха. Ружье принадлежало отцу школьника, но разрешение на оружие оказалось просроченным. Проводится проверка.