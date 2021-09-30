В Москве десятиклассник пригрозил устроить стрельбу в школе
При обыске у школьника дома нашли охотничье ружье ИЖ-27и 300 граммов пороха. Проводится проверка.
В Москве десятиклассник пригрозил устроить стрельбу в школе. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в московской школе № 1564. После сообщения об обязательных военных сборах для юношей, десятиклассник сказал классному руководителю, что не хочет ехать. После отказа школьник сказал: «Будете заставлять ехать на военные сборы, я приду и перестреляю».
Учитель сообщила о случившемся директору, а тот — полиции. При обыске у школьника дома нашли охотничье ружье ИЖ-27и 300 граммов пороха. Ружье принадлежало отцу школьника, но разрешение на оружие оказалось просроченным. Проводится проверка.