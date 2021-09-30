В Кремле заявили об ожидании новой волны заболеваемости COVID-19

По словам представителя Кремля, цифры по заболевшим «стремительно растут».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране растет заболеваемость коронавирусом. Его слова в четверг, 30 сентября, приводит Life .

Он отметил, что некоторые регионы уже вводят ограничительные меры для борьбы с распространением заболевания.

«Некоторые регионы уже вводят, используя свои особые полномочия, разные меры. Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать. Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось. Но ситуация подвижная, видите, как стремительно растут цифры», — отметил представитель Кремля.