В Касимове рецидивист украл из дома картины и декоративное панно

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК Р. Ф. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

В Касимове рецидивист украл из дома картины и декоративное панно. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 50-летняя жительница Касимова и рассказала, что дверь ее дома взломали. Из жилища пропали две картины и декоративное панно из искусственных цветов.

Женщина рассказала, что хозяйка дома умерла, а наследники еще не переехали в дом, поэтому ничего ценного в нем не было.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что недавно мужчина предлагал знакомым купить у него картину и «икебану», так как ему они надоели.

Личность злоумышленника установили, его задержали. 46-летний житель соседней деревни ранее уже был судим за причинение вреда здоровью и кражи.

Мужчина рассказал, что заметил, что в одном из домов райцента долгое время никто не живет. Ночью он взломал входную дверь, но внутри кроме мебели и картин ничего ценного не было. Мужчина забрал картины. Он успел продать их, но похищенное изъяли.