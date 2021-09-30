В Горроще безработный в свой день рождения обокрал пивной магазин

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В Горроще безработный в свой день рождения обокрал пивной магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью в четверг, 30 сентября, патрульные полицейские приехали на вызов на улицу Гагарина. В пивном магазине сработала сигнализация.

На месте полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали безработного 19-летнего рязанца. Он выносил из магазина четыре кеги пива. Выяснилось, что в этот день у него был день рождения.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).