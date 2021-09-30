В Горроще безработный в свой день рождения обокрал пивной магазин
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).
В Горроще безработный в свой день рождения обокрал пивной магазин. Об этом
Ночью в четверг, 30 сентября, патрульные полицейские приехали на вызов на улицу Гагарина. В пивном магазине сработала сигнализация.
На месте полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали безработного 19-летнего рязанца. Он выносил из магазина четыре кеги пива. Выяснилось, что в этот день у него был день рождения.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).