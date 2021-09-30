В Чувашии «Лада» опрокинулась на крышу, погиб водитель

Авария случилась в Комсомольском районе примерно 5:30 на 65-м километре дороги Калинино — Батырево — Яльчики.

В Чувашии автомобиль Lada опрокинулся на крышу. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил портал PRO Город .

Авария случилась в Комсомольском районе примерно 5:30 на 65-м километре дороги Калинино — Батырево — Яльчики. По предварительной информации, отечественный автомобиль под управлением 33-летнего местного жителя вылетел в кювет, где в последующем опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Фото МВД по Чувашии