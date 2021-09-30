Установлена личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области

В убийстве трех девушек в городе Гае подозревают 18-летнего молодого человека. По предварительным данным, он встречался с одной из убитых.

Установлена личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области. Об этом пишет telegram-канал 112.

В убийстве трех девушек в городе Гае подозревают 18-летнего молодого человека. По предварительным данным, он встречался с одной из убитых.

Напомним, тела трех студенток медколледжа нашли утром в четверг, 30 сентября. Двоих обнаружили после пожара в квартире, тело третьей нашли в ста метрах от дома. Убийца зарубил девушек топором, а после поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.