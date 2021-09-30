Рязанская область опередила соседние регионы по темпу ревакцинации

По данным на 28 сентября, в Рязанской области 16 тысяч человек прошли ревакцинацию. Впервые сделали прививку от коронавируса 285 тысяч рязанцев — 26% населения региона.

По данным на 28 сентября, в Рязанской области 16 тысяч человек прошли ревакцинацию. Это выше показателей соседних регионов — республики Мордовия (6,8 тысячи), Нижегородской (7,4 тысячи), Тульской (10,0 тысяч) и Липецкой (4,0 тысячи) областей.

За восемь месяцев впервые сделали прививку от коронавируса 285 тысяч рязанцев — 26% населения региона. Здесь Рязанская область уступает большинству соседних областей, кроме Владимирской.

О том, в какие сроки рекомендуют ревакцинироваться и какими вакцинами можно при этом пользоваться — читайте в разделе «Публикации».