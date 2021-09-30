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Рязанцев пригласили поучаствовать в благотворительной акции ко дню пожилого человека
В акции «Дерево добра» рязанцы могут оформить подписку на журналы или газеты и подарить ее дому престарелых, школе-интернату, сельской библиотеке или другому российскому социальному учреждению. Сделать это можно в отделении почтовой связи или онлайн из любой точки мира.

В Рязанской области «Почта России» регулярно проводит акцию по подписке «Дерево добра», привлекая к ней известных людей, представителей органов власти, организации и предприятия. В канун дня пожилого человека УФПС Рязанской области предлагает всем желающим принять участие в благотворительной подписке и сделать подарок подопечным домов престарелых.

«Почта России» запустила благотворительную программу «Дерево добра» в 2015 году. С тех пор каждый может оформить подписку на журналы или газеты и подарить ее дому престарелых, школе-интернату, сельской библиотеке или другому российскому социальному учреждению. В 2020 году на сайте программы было оформлено более 5800 благотворительных подписок.

Оформить подписку можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении «Почта России», во всех почтовых отделениях или через почтальона. Для этого достаточно перейти по ссылке, выбрать свой регион — Рязанскаяобласть, определить категорию граждан, которым хотите сделать подарок — дома для одиноких, престарелых, инвалидов, а также выбрать дом — интернат и издание в подарок.

В «Почте России» отметили, что подписку в подарок можно оформить в адрес любого человека, в случае еслиизвестен его точный адрес. На сайте или в мобильном приложении компании можно в режиме онлайн оформить и оплатить подписку для себя и своих близких из любой точки мира в любой регион России с доставкой прессы до почтового ящика.