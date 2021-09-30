Под Рязанью полицейские изъяли 390 кустов конопли

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере».

Под Рязанью полицейские изъяли 390 кустов конопли. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Плантацию с остатками конопли полицейские нашли в лесу около Новоселок в Рыбновском районе. Сотрудники установили, что растения выращивали безработные 31-летний житель Санкт-Петербурга и 32-летний житель села Заборье. У мужчин изъяли 390 корней конопли.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере».