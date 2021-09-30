Парень одной из убитых под Оренбургом студенток рассказал о последнем разговоре

Он отметил, что в поведении подруги не заметил ничего подозрительного.

Парень убитой студентки рассказал о последнем разговоре с возлюбленной. Об этом сообщил Life.

Ильнар Сингизов — брат Анвара, которого правоохранители подозревали в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гае, встречался с одной из погибших. Он рассказал, что накануне перед смертью общался с возлюбленной по видеосвязи. Сам парень находился в Уфе.

Он отметил, что в поведении подруги не заметил ничего подозрительного. По его словам, девушки находились в квартире втроем и вели себя спокойно.

«Больше никого не было, потому что мы по видеозвонку в „Вотсапе“ разговаривали с ней. Вообще, спокойно сидели. Как обычно вели себя», — пояснил Ильнар.

Он указал, что в первом часу ночи возлюбленная написала сообщение с фразой «Я тебя люблю» и после этого на связь не выходила.