На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 30 сентября, с 10:00 до 15:30 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Вокзальная, дома №№ 5, 7, 51-а, 55-б;

Первомайский проспект, дома №№ 58 корпус 1, 60 корпус 1, 61 корпус 1, 62 корпус 1, 62 корпус 2, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62-а (школа № 39);

Школьный переулок, дом № 1.

До 18:00 холодной воды не будет на улице Высоковольтной, в домах №№ 16 корпус 1, 16 корпус 2, 8, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34/13.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.