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Рязанскому хлебозаводу разрешили заложить здание, чтобы не выплачивать долги
На заседании гордумы руководству завода предложили усилить работу предприятия, чтобы выйти из кризиса. Также депутаты посоветовали обратить внимание на мнение жителей города по этому вопросу.

Хлебозавод № 3 заложит одно из принадлежащих ему производственных зданий, чтобы отсрочить выплату налогов на один год. Данное решение утвердили на гордуме в четверг, 30 сентября.

Помещение находится на улице Чкалова, в доме № 19-б. Заложить его было принято из-за дефицита собственных средств и в целях предотвращения процедуры банкротства.

На заседании гордумы руководству завода предложили усилить работу предприятия, чтобы выйти из кризиса. Также депутаты посоветовали обратить внимание на мнение жителей города по этому вопросу.

Напомним, что отсрочка от выплат налогов предоставляется на год. Если предприятие не выплатит долг после отсрочки, здание продадут.