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Еще три улицы в Рязани остались без воды
Ранее в мэрии сообщили об отключении воды на четырех улицах.

В Рязани еще на трех улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Воды не будет до 17:00. В зону отключения попали следующие адреса:

  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 61, 63, 63а, 65, 63 корпус 1, 63 корпус 2, 65 корпус 1, 67, 67а, 67 корпус 2, 57 корпус 1, 57 корпус 2, 57 корпус 3, 69, 69 корпус 1;
  • улица Качевская, дом № 34 корпус 2;
  • улица Поселковая, дом № 5 корпус 1.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

Ранее в мэрии сообщили об отключении воды на четырех улицах.