Братья-подростки из Рязани получили условный срок за поджог скутера и кражи

Также в отношении рязанцев примут дополнительные меры воспитательного характера.

Братья-подростки из Рязани получили условный срок за поджог скутера и кражи. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Жители Рязани 17-ти и 18-ти лет осенью 2020 года ограбили несколько домов и хозпостроек. Они украли два мотоцикла, скутер, инструменты, удочки и прочее. Кроме этого, младший брат сжег скутер, когда не смог его завести.

Уголовные дела возбудили по статьям «Кража» и «Умышленное уничтожение имущества».

Суд назначил старшему из братьев семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода, младшему — один год и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком восемь месяцев.

Также в отношении рязанцев примут дополнительные меры воспитательного характера.