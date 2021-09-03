Жительница Старожилова сняла со счета коллеги 15 тысяч рублей

В региональном управлении МВД рассказали, как смогли установить личность злоумышленницы.

Рязанские полицейские раскрыли кражу денег с чужой банковской карты. Подробности в пятницу, 3 сентября, приводит региональное управление МВД .

В полицию обратилась 48-летняя жительница Старожиловского района. Она сообщила, что с ее утерянной банковской карты кто-то снял со счета 15 тысяч рублей. Вора быстро определили благодаря системе охраны банкомата.

Выяснилось, что к краже оказалась причастна коллега потерпевшей. Она узнала пин-код от карты, которой пользовалась ее коллега, спустя время украла ее и выжидала момент. Увидев, что хозяйка карты считает ее потерянной и не беспокоится, женщина приехала в Рязань и обналичила сбережения.

Злоумышленницу задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.