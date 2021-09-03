Защита вновь попросила суд вернуть дело Карабасова прокурору

В Советском районном суде вновь прошло заседание по делу экс-руководителя горадминистрации Рязани.

В пятницу, 3 сентября, в Советском районном суде вновь прошло заседание по делу экс-руководителя горадминистрации Рязани Сергея Карабасова.

Адвокат бывшего исполняющего обязанности мэра Рязани Сергея Карабасова Эдуард Видакас заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору.

Он указал, что содержание в обвинении противоречит само себе в части описания обстоятельств преступления.

Из описательной части обвинения нет доказательств, что Карабасов давал указания о заключения контракта и составления акта выполненных работ. По мнению адвоката, уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Решение будет озвучено на заседании 10 сентября.