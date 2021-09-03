В Солотчинском интернате прошел открытый урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Офицеры УФСБ рассказали детям о земляках-рязанцах, отмеченных государственными наградами за участие в контртеррористических операциях.

В Солотчинском интернате прошел открытый урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В пятницу, 3 сентября, открытый урок в школе-интернате провели офицеры УФСБ. Они рассказали детям о земляках-рязанцах, отмеченных государственными наградами за участие в контртеррористических операциях.

Особый интерес у воспитанников вызвала возможность примерить элементы экипировки сотрудников подразделений специального назначения и попытаться сдать в них нормативы по физической подготовке.