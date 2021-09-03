В шести населенных пунктах Рязанского района отключат электричество

Свет отключат в понедельник, 6 сентября.

В шести населенных пунктах Рязанского района отключат электричество. Информацию об этом разместила на своей странице «Вконтакте» глава администрации Рязанского муниципального района Наталья Жунева.

Свет отключат в понедельник, 6 сентября.

С 10:00 до 15:00 без света останутся дома в селе Заборье:

улица Лесная;

улица Медицинская;

улица Павлова;

улица Школьная;

улица Рябиновая.

Рабочие будут восстанавливать перемычки на высоковольтной линии.

С 09:00 до 17:00 света не будет в селе Поляны по адресам:

улица Мелиораторов;

улица Озерная;

улица Новая;

улица Строителей -16МКД, 75 частных домов.

Будут вестись работы на закрытой трансформаторной подстанции.

С 10:00 до 17:00 без света останутся дома по улице Новоселов в селе Тюшево. Будут заменять провода линии электропередач.

С 10:00 до 17:00 также отключат электроэнергию в деревнях Шевердиновка, Гряцкое и Вишневка. Там будет вестись замена распределительной комплексной трансформаторной подстанции.