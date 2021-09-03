В шести населенных пунктах Рязанского района отключат электричество. Информацию об этом разместила на своей странице «Вконтакте» глава администрации Рязанского муниципального района Наталья Жунева.
Свет отключат в понедельник, 6 сентября.
С 10:00 до 15:00 без света останутся дома в селе Заборье:
- улица Лесная;
- улица Медицинская;
- улица Павлова;
- улица Школьная;
- улица Рябиновая.
Рабочие будут восстанавливать перемычки на высоковольтной линии.
С 09:00 до 17:00 света не будет в селе Поляны по адресам:
- улица Мелиораторов;
- улица Озерная;
- улица Новая;
- улица Строителей -16МКД, 75 частных домов.
Будут вестись работы на закрытой трансформаторной подстанции.
С 10:00 до 17:00 без света останутся дома по улице Новоселов в селе Тюшево. Будут заменять провода линии электропередач.
С 10:00 до 17:00 также отключат электроэнергию в деревнях Шевердиновка, Гряцкое и Вишневка. Там будет вестись замена распределительной комплексной трансформаторной подстанции.