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В шести населенных пунктах Рязанского района отключат электричество
Свет отключат в понедельник, 6 сентября.

В шести населенных пунктах Рязанского района отключат электричество. Информацию об этом разместила на своей странице «Вконтакте» глава администрации Рязанского муниципального района Наталья Жунева.

Свет отключат в понедельник, 6 сентября.

С 10:00 до 15:00 без света останутся дома в селе Заборье:

  • улица Лесная;
  • улица Медицинская;
  • улица Павлова;
  • улица Школьная;
  • улица Рябиновая.

Рабочие будут восстанавливать перемычки на высоковольтной линии.

С 09:00 до 17:00 света не будет в селе Поляны по адресам:

  • улица Мелиораторов;
  • улица Озерная;
  • улица Новая;
  • улица Строителей -16МКД, 75 частных домов.

Будут вестись работы на закрытой трансформаторной подстанции.

С 10:00 до 17:00 без света останутся дома по улице Новоселов в селе Тюшево. Будут заменять провода линии электропередач.

С 10:00 до 17:00 также отключат электроэнергию в деревнях Шевердиновка, Гряцкое и Вишневка. Там будет вестись замена распределительной комплексной трансформаторной подстанции.