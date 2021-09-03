В Рязанском агротехнологическом университете отметили день знаний

Первыми День знаний торжественно открыли на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии. Для первокурсников факультета экономики и менеджмента, автодорожного, инженерного и технологического факультетов торжественная церемония прошла в студенческом дворце культуры университета. Факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования, на который в 2021 году поступило рекордное количество выпускников девятых классов рязанских школ, свой День знаний торжественно отметил в четверг, 2 сентября.

В 2021 году День знаний для студентов Рязанского агротехнологического университета имени Костычева прошел в необычном формате.

Первыми День знаний торжественно открыли на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии. Для первокурсников факультета экономики и менеджмента, автодорожного, инженерного и технологического факультетов торжественная церемония прошла в студенческом дворце культуры университета.

Факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования, на который в 2021 году поступило рекордное количество выпускников девятых классов рязанских школ, свой День знаний торжественно отметил в четверг, 2 сентября.

С началом нового учебного года студентов поздравили зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, временно исполняющий обязанности ректора университета Александр Шемякин, настоятель храма сретения господня иерей Константин Иванов, деканы факультетов и творческие студенческие коллективы.

«Мы рады, что вы выбрали наш университет. Уверен, за время обучения в вузе вы приобретете новые знания, которые позволят вам стать настоящими профессионалами. С первых дней учебы предлагаю вам активно включаться не только в образовательную, но и в научную, культурную, спортивную жизнь. И будьте достойными продолжателями традиций нашего университета! Пусть жажда знаний, стремление к познанию, удача и благополучие будут рядом всегда! Здоровья всем вам и с Днем знаний!» — поздравил первокурсников Александр Шемякин.

Дмитрий Филиппов в приветственном слове отметил, что сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений, повышающих престиж региона, и нуждается в энергичных, молодых специалистах, обладающих необходимыми знаниями, беззаветно преданных своему делу, которые смогут вывести сельское хозяйство на качественно новый уровень. Поэтому у выпускников вуза большие возможности и перспективы, главное — хорошо овладеть выбранной профессией.

Иерей Константин Иванов благословил студентов на новый учебный год и напутствовал: «Помните, что времена и технологии меняются, но главное — это человек и его внутренняя гармония с самим собой и с этим большим и красивым миром».

Закончился День знаний в стенах университета посадкой деревьев на аллее первокурсников.

«Студенты получили свой первый университетский документ — студенческий билет, а это значит, что у первокурсников стартовал новый этап жизни — студенчество. Впереди интересная учеба, новые знакомства, увлекательная жизнь, полная культурных, спортивных, общественных событий, в которых каждый сможет проявить свой потенциал. Пожелаем им удачи в учебе, творческих успехов и чтобы полученные знания стали гарантом профессионального мастерства и профессиональной востребованности выпускника университета!» — отметили в университете.