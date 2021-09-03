В Рязани займутся благоустройством территории школы № 8

На ее территории планируют отремонтировать тротуар и установить вазоны с цветами. Сделают это после установки ограждения.

На территории рязанской школы № 8 планируют отремонтировать тротуар и установить вазоны с цветами. Эти вопросы обсудили депутаты гордумы.

В настоящее время на территории учреждения устанавливают новое ограждение. Ход работ проинспектировали глава муниципального образования, председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская и депутат Александр Сидоров.

На установку ограждения власти выделили средства из областного бюджета. Работы ведутся в соответствии с графиком. Их приостановили лишь единожды — в связи с проведением торжественных линеек.

Рабочие уже установили опоры ограждения и смонтировали большую часть металлических секций. По контракту сдать объект необходимо 21 сентября, однако ее планируют завершить раньше установленного срока.