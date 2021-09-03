В Рязани Renault врезалась в столб

22-летняя жительница Рязани не рассчитала маневр и, при повороте налево, врезалась в опору линий электропередачи.

В Рязани Renault врезалась в столб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 2 сентября, в 12:40 на улице Островского около дома № 105.

22-летняя жительница Рязани не рассчитала маневр и, при повороте налево, врезалась в опору линий электропередачи.

В результате ДТП водитель получила травмы, ей оказали медпомощь.