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В Рязани оштрафовали фирму, которая маскировалась под известный банк
«Софком кредит» привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.7 КоАП и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В Рязани оштрафовали фирму, которая маскировалась под известный банк. Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

От лица «Совкомбанка» сотрудники ООО «Софком Кредит» сообщали клиентам про одобрение кредита и приглашали его оформить. Чтобы подтвердить свою платежеспособность, клиенты должны были вначале внести в кассу определенную сумму. По словам сотрудников, сумма шла в счет погашения кредита.

В реальности же деньги клиентам не возвращали и кредит не оформляли. Фактически фирма заключала договор на информационные услуги.

По информации главного управления Роспотребназдзора, фирма «Софком кредит» не обладает статусом финансовой организации и не состоит в реестре Банка России, а значит не имеет права выдавать кредиты. Согласно выписке из ЕГРЮЛ — основным видом деятельности фирмы является брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.

«Софком кредит» привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.7 КоАП и оштрафовали на 100 тысяч рублей.