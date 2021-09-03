В России введут биометрию на всех видах транспорта к 2024 году

Система распознавания по биометрическим данным позволит быстро и беспрепятственно пассажирам оплачивать проезд и проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах.

В России введут биометрию на всех видах транспорта к 2024 году. Такое заявление в пятницу, 3 сентября, сделал глава профильного министерства Виталий Савельев на марафоне «Новое знание». Его слова приводят « Известия ».

Система распознавания по биометрическим данным позволит быстро и беспрепятственно пассажирам оплачивать проезд и проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах.

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — сказал Савельев.

О такой возможности власти заявили еще в начале лета. Тогда ведомство представило стратегию цифровой трансформации до 2030 года.

Также сообщается, что через три года увеличится средняя скорость перемещения в городском общественном транспорте на пять процентов, а к 2030 — на 37%.