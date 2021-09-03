В Роскачестве назвали самые некачественные товары

В список вошли пельмени, мед и школьная форма.

В Роскачестве назвали самые некачественные товары. Об этом пишут «Известия».

Глава ведомства Максим Протасов рассказал, что в список попали те социально-значимые товары, при производстве который чаще всего нарушают правила.

В список вошли пельмени, мед и школьная форма.

Протасов пояснил, что пельмени это сложный продукт с особым режимом хранения.

Причина низкого качества меда кроется в неправильном лечении пчел и высоком содержании анотибиотиков в продукте. Глава Роскачества рассказал, что Минсельхоз и Россельхознадзор проводят с пасечниками серьезную работу.

Школьная форма попала в список некачественных товаров, так как, по словам Протасова, в производстве этой одежды используют ткань, которая не соответствует маркировке. Материал не дышит и не пропускает влагу.

Максим Протасов уточнил, что 28 процентов обращений в Роскачество связано с сырами. В настоящее ведомство проводит федеральное исследование продукта.