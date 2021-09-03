В Минздраве заявили, что не поддерживают отмену масочного режима
Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко отметил, что необходимо увеличивать темпы вакцинации от коронавируса для выработки коллективного иммунитета.
В Минздраве не поддерживают отмену масочного режима. О этом
Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко рассказал, что Минздрав выступает за ношение масок.
Он отметил, что необходимо увеличивать темпы вакцинации от коронавируса для выработки коллективного иммунитета.
Напомним, ранее коллективный иск за отмену масочного режима подписали почти полторы тысячи человек. Верховный суд иск отклонил.