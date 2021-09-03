В Казани мужчину убили из-за купюр из «банка приколов»

Он хотел продать земельный участок на четыре миллиона рублей.

В Казани мужчину расстреляли в подъезде многоэтажки. Об этом пишет « Лайф » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Незадолго до трагедии мужчина должен был продать земельный участок за четыре миллиона рублей. В день убийства покупатель пришел с необходимой суммой, а для сохранности денег взял с собой зарегистрированный карабин «Сайга-20С».

Уже в лифте продавец понял, что вместо настоящих денег у него в руках купюры из «банка приколов». На этой почве между мужчинами произошла ссора, в ходе которой покупатель выстрелил своему оппоненту в голову.

Стрелка задержали.