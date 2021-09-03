В Касимове выставили на продажу кирпичный завод

Предприятие площадью 6 000 квадратных метров предлагают купить за 30 млн рублей.

В Касимове выставили на продажу кирпичный завод. Объявление разместили на сайте Avito 23 августа.

В описании указано, что завод начал работу в 1960 году. Предприятие состоит из основного цеха по производству кирпича, ремонтно-механического цеха, энергоцеха, транспортного и строительного участка, склада готовой продукции, дробилки и других зданий. Все они располагаются на территории площадью 9,3 га.

Продавец гарантирует мощность производства в 25 млн штук керамического полнотелого кирпича в год.

Предприятие площадью 6 000 квадратных метров предлагают купить за 30 млн рублей.

Фото с сайта Avito.ru