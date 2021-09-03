В кадастровой палате Рязанской области пояснили условия «гаражной амнистии»

В течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, оформить гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

С 1 сентября в России начинает действовать «Гаражная амнистия». В течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, оформить гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предполагает упрощенную регистрацию гаражей, которые были построены до принятия Градостроительного кодекса в 2004 году. В нем говорится, что гражданин, который использует такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе кадастровой палаты по Рязанской области.

Гражданам необходимо будет подтвердить факт владения гаражом любым документом для оформления права собственности. Чтобы попасть под амнистию, гараж должен отвечать нескольким требованиям:

постройка, которая стоит отдельно, например: во дворе или в гаражном кооперативе, не временная, имеет фундамент, может иметь общие стены, крышу с другими гаражами в одном ряду;

гараж построен до 30 декабря 2004 года;

гараж расположен на государственной или муниципальной земле;

земля для гаража была предоставлена какой-либо организацией, например: кооперативом или бывшим работодателем, либо выделена иным образом.

Земля под гаражом, как и сам гараж, не может быть приватизирована, если гараж признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Также под амнистию не попадут гаражи-ракушки: они относятся к некапитальным строениям, гаражи в многоквартирных домах и подземные гаражи.