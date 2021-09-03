\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
15°
Сбт, 04
10°
Вск, 05
ЦБ USD 72.85 0 04/09
ЦБ EUR 86.54 0.24 04/09
Нал. USD 72.40 / 73.40 16:47
Нал. EUR 86.15 / 86.90 16:47
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
40 569
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
7 775
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
16 928
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
9 145
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В кадастровой палате Рязанской области пояснили условия «гаражной амнистии»
В течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, оформить гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

С 1 сентября в России начинает действовать «Гаражная амнистия». В течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, оформить гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предполагает упрощенную регистрацию гаражей, которые были построены до принятия Градостроительного кодекса в 2004 году. В нем говорится, что гражданин, который использует такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе кадастровой палаты по Рязанской области.

Гражданам необходимо будет подтвердить факт владения гаражом любым документом для оформления права собственности. Чтобы попасть под амнистию, гараж должен отвечать нескольким требованиям:

  • постройка, которая стоит отдельно, например: во дворе или в гаражном кооперативе, не временная, имеет фундамент, может иметь общие стены, крышу с другими гаражами в одном ряду;
  • гараж построен до 30 декабря 2004 года;
  • гараж расположен на государственной или муниципальной земле;
  • земля для гаража была предоставлена какой-либо организацией, например: кооперативом или бывшим работодателем, либо выделена иным образом.

Земля под гаражом, как и сам гараж, не может быть приватизирована, если гараж признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Также под амнистию не попадут гаражи-ракушки: они относятся к некапитальным строениям, гаражи в многоквартирных домах и подземные гаражи.