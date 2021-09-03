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Рязанские врачи спасли беременную женщину с COVID-19
Операцию проводила мультидисциплинарная бригада из акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, детских реаниматологов и трансфузиологов. Для родоразрешения использовали специальный аппарат для аутогемотрансфузии Cell-Saver.

Рязанские врачи спасли беременную женщину с COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Благодаря совместной работе врачей БСМП и перинатального центра, рязанка с подтвержденной коронавирусной инфекцией успешно родила ребенка. У женщины диагностировали сложную патологию — полное предлежание плаценты. По словам медиков, в этом случае практически вся плацентарная ткань перекрывает маточный зев.

Главный врач перинатального центра Ирина Девятова рассказала, что операцию проводила мультидисциплинарная бригада из акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, детских реаниматологов и трансфузиологов. Для родоразрешения использовали специальный аппарат для аутогемотрансфузии Cell-Saver.

После проведенного лечения мать с ребенком выписали домой.

В минздраве отметили, что в период пандемии беременные женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией рожают в стационаре БСМП, где размещен ковидный госпиталь.

«В нашей больнице развернут акушерский стационар для лечения и родоразрешения беременных с COVID-19, — пояснил главный врач БСМП Виктор Филимонов, — наши специалисты и специалисты областного клинического перинатального центра помогают рождаться на свет юным рязанцам. Под пристальным вниманием наших медиков здоровье новорожденных и их мам, поскольку госпитализируются к нам женщины с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции».