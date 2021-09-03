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Рязанские полицейские раскрыли кражу часов за 100 тысяч рублей
Злоумышленником оказался вор-рецидивист.

В Рязани полицейские раскрыли кражу дорогих часов. Подробности в пятницу, 3 сентября, приводит региональное управление МВД.

В полицию обратился 36-летний рязанец с заявлением о пропаже часов за 100 тысяч рублей. Он рассказал, что накануне до инцидента познакомился на улице со случайным прохожим. Они вместе выпили в ближайшем заведении, после чего рязанец пригласил нового приятеля к себе домой для продолжения застолья. Мужчина уснул, а когда проснулся — часов на своей руке не обнаружил.

Рязанец описал внешность злоумышленника и выяснилось, что к краже оказался причастен ранее судимый за кражи 30-летний местный житель. Рецидивиста разыскали и задержали.

Злоумышленник работал по старой схеме: знакомился на улице с выпившими прохожими, входил в их доверие и когда под действием спиртного жертва засыпала — рязанец забирал ценные вещи и продавал их случайным знакомым.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.