Рязанские полицейские поймали вора-рецидивиста из Владимира

Он пытался украсть колбасу и сыр из супермаркета.

В Рязани полицейские задержали вора-рецидивиста. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает региональное управление МВД .

В полицию с заявлением обратился администратор одного из супермаркетов областного центра. Он рассказал, что один из посетителей набрал в сумку колбасы и сыра и пытался вынести их из магазина, не расплатившись. Это заметил охранник и проследовал за злоумышленником до небольшой гостиницы. Там беглец спрятался в туалете, после чего, угрожая пистолетом, скрылся.

Оперативники установили, что злоумышленник был с приятелем. Они планировали заселиться в номер и один из них оставил в номере сумку с теплыми вещами. Поняв, что скоро начнется похолодание, правоохранители остались ждать беглецов. Спустя время полицейские задержали приятеля, а затем и самого злоумышленника.

Выяснилось, что оба парня родом из Владимира. Они приехали в Рязань, чтобы совершить несколько краж из супермаркетов. Инициатором стал 18-летний парень — ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи из магазинов и угон автомобиля. Он и был причастен к разбойному нападению в супермаркете.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемого взяли под стражу.