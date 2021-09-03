Рязани обнаружили труп 17-летнего юноши в строительном вагончике
На теле несовершеннолетнего жителя Узбекистана признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка, выясняется причина смерти.
В Рязани обнаружили труп 17-летнего юноши в строительном вагончике. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
Тело обнаружили ночью в пятницу, 3 сентября, на улице Юбилейной.
На теле несовершеннолетнего жителя Узбекистана признаков насильственной смерти не обнаружено.
Проводится проверка, выясняется причина смерти.