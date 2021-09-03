Россиянам предрекли снижение доходов к 2035 году

Это может произойти в случае отсутствия ESG-трансформации.

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о возможном снижении доходов россиян на 14% через 14 лет. Это может произойти в случае отсутствия ESG-трансформации, пишет RT .

«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть. Если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14%", — сказал Греф.

При этом также может упасть экспортная выручка, сократиться занятость, возникнут проблемы моногородов, а также Россия может утратить лидерство в мировой энергетике из-за других источников.

Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний.