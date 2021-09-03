Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона

Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Модератор беседы Сергей Брилев спросил, есть ли у главы государства мобильник. Он ответил, что нет.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина нет и социальных сетей. Глава государства считает неправильным, если кто-то будет вести соцсети за него.