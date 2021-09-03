Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша

В ЦПКиО 4 сентября состоится молодежный фестиваль «Привет, студент!» с участием ведущих учебных заведений города.

Клуб Old Tattoo Bar 4 сентября открывает свой концертный рок-сезон выступлениями местных рок-групп. А 5 сентября здесь же свое 30-летие отметит одна из самых известных панк-групп России — «Тараканы!»

Рязанский театр кукол 5 сентября приглашает зрителей на спектакль «Как научить дракона летать» . А в Лесопарке 5 сентября состоится праздник английского языка для всех желающих.

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