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Эксперт предупредил о штрафах за хранение консервации в подвале дома
Для жильцов многоквартирных домов за размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходов каких-либо предметов штраф составляет 2-3 тысячи рублей.

Эксперт предупредил о штрафах за хранение консервации в подвале дома. Об этом пишет РИА Новости.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин рассказал, что за хранение продуктов в местах общего пользования россиянам может грозить штраф.

Паюшин уточнил, что хранить консервацию можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых.

Юрист напомнил, что с 1 января 2021 года по закону хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов запрещено. В таких случаях пожарный надзор выписывает предписание управляющей компании дома или ТСЖ. Для них штраф составляет от шести до 15 тысяч рублей, поэтому им выгодней найти виновного жильца и переложить ответственность на него.

Для жильцов многоквартирных домов за размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходов каких-либо предметов штраф составляет 2-3 тысячи рублей.

Эксперт отметил, что хранить законсервированных на зиму продукты можно только в кладовых помещениях, которые оформлены жильцами в собственность.