Вильфанд рассказал, как долго продлится золотая осень в ЦФО

По словам специалиста, золотая осень продлится до следующей недели. Он отметил, что местных жителей ждет отсутствие осадков, температура будет достигать до +13,+15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, как долго золотая осень продлится в ЦФО. Об этом он сообщил ТАСС .

По словам специалиста, золотая осень продлится до следующей недели. Он отметил, что местных жителей ждет отсутствие осадков, температура будет достигать до +13,+15 градусов.

Вильфанд заявил, что в европейскую часть России придет антициклон, который характеризуется высоким атмосферным давлением, солнечной погодой, отсутствием осадков. По его словам, к выходным температура повысится до +10, +15 градусов, атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что на 12 мм рт. ст. выше нормы.

Вильфанд отметил, что такая погода продержится минимум до 5 октября.