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Появились подробности ДТП в Горроще с участием легковушки и «КамАЗа»
В ДТП пострадали два человека.

Появились подробности ДТП, которое произошло в Горроще. Комментарий привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 29 сентября, примерно в 6:20 вблизи дома № 56 по улице Железнодорожной. По предварительной информации, 37-летний рязанец на автомобиле «ВАЗ» не уступил дорогу и столкнулся с «КамАЗом», которым управлял 40-летний житель поселка Борки.

Пострадали 37 и 35-летние пассажиры отечественного автомобиля. Им оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка.

Ранее видео с места происшествия прислали очевидцы.