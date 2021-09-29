В Рязани задержали иностранца, распространявшего наркотики

У мигранта при досмотре изъяли 17 пакетиков с производным N-метилэфедрона. Еще две закладки с этим наркотиком полицейские нашли на улице Интернациональной. Всего из незаконного оборота изъяли 12 граммов «синтетики».

В Рязани на улице Промышленной задержали 23-летнего уроженца Средней Азии, который распространял наркотики через «закладки». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

У мигранта при досмотре изъяли 17 пакетиков с производным N-метилэфедрона. Еще две закладки с этим наркотиком полицейские нашли на улице Интернациональной. Всего из незаконного оборота изъяли 12 граммов «синтетики».

Выяснилось, что молодой человек приехал в Рязань для работы. Некоторое время он работал укладчиком асфальта, но профессия показалась ему тяжелой, поэтому он стал закладчиком наркотиков, которые распространял нелегальный интернет-магазин. Через неделю после «переквалификации» его задержали полицейские.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Его заключили под стражу.