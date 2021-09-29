\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
10°
Чтв, 30
11°
Птн, 01
13°
ЦБ USD 72.51 -0.15 29/09
ЦБ EUR 84.68 -0.36 29/09
Нал. USD 72.30 / 73.45 11:07
Нал. EUR 84.60 / 85.24 09:56
Новости
Публикации
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
1 659
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
2 860
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
23 сентября 20:08
3 688
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 19:42
4 133
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани задержали иностранца, распространявшего наркотики
У мигранта при досмотре изъяли 17 пакетиков с производным N-метилэфедрона. Еще две закладки с этим наркотиком полицейские нашли на улице Интернациональной. Всего из незаконного оборота изъяли 12 граммов «синтетики».

В Рязани на улице Промышленной задержали 23-летнего уроженца Средней Азии, который распространял наркотики через «закладки». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

У мигранта при досмотре изъяли 17 пакетиков с производным N-метилэфедрона. Еще две закладки с этим наркотиком полицейские нашли на улице Интернациональной. Всего из незаконного оборота изъяли 12 граммов «синтетики».

Выяснилось, что молодой человек приехал в Рязань для работы. Некоторое время он работал укладчиком асфальта, но профессия показалась ему тяжелой, поэтому он стал закладчиком наркотиков, которые распространял нелегальный интернет-магазин. Через неделю после «переквалификации» его задержали полицейские.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Его заключили под стражу.