В Рязани в ДТП на улице Октябрьской пострадала 35-летняя женщина

Авария случилась примерно в 11:50 вблизи дома № 30/17.

В Рязани столкнулись две иномарки. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 29 сентября, примерно в 11:50 вблизи дома № 30/17 по улице Октябрьской. По предварительной информации, 35-летняя рязанка на автомобиле Nissan Juke выезжала с парковки и врезалась в Nissan Maxima под управлением 36-летнего местного жителя.

Пострадала водитель кроссовера. Ей оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка.