В Рязани сбили 12-летнего подростка

ДТП произошло примерно в 12:05 у дома № 15 по улице Касимовское шоссе. 71-летняя рязанка на Mitsubishi Outlander сбила 12-летнего подростка, который пересекал проезжую часть не по «зебре».