В Рязани сбили 12-летнего подростка
ДТП произошло примерно в 12:05 у дома № 15 по улице Касимовское шоссе. 71-летняя рязанка на Mitsubishi Outlander сбила 12-летнего подростка, который пересекал проезжую часть не по «зебре».
Во вторник, 28 сентября, в Рязани сбили подростка на Касимовском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 12:05 у дома № 15 по улице Касимовское шоссе. 71-летняя рязанка на Mitsubishi Outlander сбила 12-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по «зебре».
Подросток получил травмы, ему оказали медпомощь.
Проводится проверка.