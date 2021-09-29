В Роспотребнадзоре оценили риск эпидемии гриппа

В ведомстве подчеркнули, что в стране циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии — бокавирус, метапневмовирус, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах России. Об этом пишут « Известия ».

В ведомстве подчеркнули, что в стране циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии — бокавирус, метапневмовирус, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что ожидается рост таких инфекций.

«Гриппа пока, к счастью, нет», — отметил он.

Он добавил, что эпидемия гриппа может так и не начаться, если прививочная кампания пройдет успешно.