В Роспотребнадзоре оценили риск эпидемии гриппа
В ведомстве подчеркнули, что в стране циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии — бокавирус, метапневмовирус, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.
В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах России. Об этом пишут «
В ведомстве подчеркнули, что в стране циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии — бокавирус, метапневмовирус, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что ожидается рост таких инфекций.
«Гриппа пока, к счастью, нет», — отметил он.
Он добавил, что эпидемия гриппа может так и не начаться, если прививочная кампания пройдет успешно.