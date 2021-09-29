\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
10°
Чтв, 30
11°
Птн, 01
13°
ЦБ USD 72.51 -0.15 29/09
ЦБ EUR 84.68 -0.36 29/09
Нал. USD 72.30 / 73.45 11:07
Нал. EUR 84.60 / 85.24 09:56
Новости
Публикации
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
1 659
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
2 860
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
23 сентября 20:08
3 688
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 19:42
4 133
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Роспотребнадзоре оценили риск эпидемии гриппа
В ведомстве подчеркнули, что в стране циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии — бокавирус, метапневмовирус, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах России. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что в стране циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии — бокавирус, метапневмовирус, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что ожидается рост таких инфекций.

«Гриппа пока, к счастью, нет», — отметил он.

Он добавил, что эпидемия гриппа может так и не начаться, если прививочная кампания пройдет успешно.