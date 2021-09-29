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В Касимовском районе во время расследования уголовного дела выявили еще три случая взяток
По данным следствия, в 2017—2021 годы начальник отдела логистики предприятия получила от работников ряда организаций-контрагентов деньги за содействие в закупке только у поставщиков, чьи интересы представляли взяткодатели. Деньгами взяткополучатель распорядилась по своему усмотрению.

В Касимовском районе расследуют уголовное дело в отношении экс-сотрудника коммерческой организации, подозреваемой в коррупционных преступлениях (часть 2 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Во время расследования выявили три дополнительных эпизода преступной деятельности организации.

По данным следствия, в 2017—2021 годы начальник отдела логистики предприятия получила от работников ряда организаций-контрагентов деньги за содействие в закупке только у поставщиков, чьи интересы представляли взяткодатели. Деньгами взяткополучатель распорядилась по своему усмотрению.

«Работа была поставлена на поток. За каждую закупку подозреваемая получала „откат“ в несколько десятков тысяч рублей», — отметили в региональном управлении ФСБ.

Дополнительные эпизоды выявили в результате взаимодействия следователей, сотрудников управления ФСБ и УЭБ и ПК УМВД России.

Расследование продолжается.