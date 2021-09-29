В Свердловской области нашли погибшим еще одного солдата

По предварительной информации, солдат покончил с собой. Причины неизвестны.

В Свердловской области нашли мертвым срочника, где накануне погиб еще один военнослужащий. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, солдат покончил с собой. Причины неизвестны.

Ранее рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне нашли мертвым солдата-срочника. Он пытался забраться на опору линии электропередачи и его ударило током.

Фото Минобороны