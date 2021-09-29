Сотрудника рязанской колонии-поселения подозревают в служебном подлоге

Подробности дела привела пресс-служба регионального следкома.

Заместителя начальника рязанской колонии-поселения подозревают в служебном подлоге. Подробности дела привела пресс-служба регионального следкома .

Инцидент случился в декабре 2020 года. Тогда обвиняемый поручил осужденному, ранее лишенного прав на управление транспортными средствами, отвезти сотрудника регионального УФСИН в Рязань. Тот не справился с управлением и устроил аварию, в которой пострадал сотрудник ведомства.

Чтобы избежать наказания, обвиняемый изменил данные в приказе начальника учреждения «О закреплении автотранспорта».

«Пытаясь прикрыть себя, замначальника колонии подделал приказ начальника учреждения „О закреплении транспорта“. Сотрудники регионального управления ФСБ изъяли технику, посмотрели, когда были составлены документы и нашли несоответствие даты подготовки и утверждения», — прокомментировали в ФСБ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование дела продолжается.