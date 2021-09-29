Рязанским многодетным семьям объяснили порядок получения выплат на школьные принадлежности

Информацию разъяснили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения региона.

Рязанские многодетные семьи могут получить ежегодную выплату на школьные принадлежности без подачи заявления. Эту информацию подтвердили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения региона, сообщило ИД « Пресса ».

Рязанские власти внесли изменения в региональное законодательство. Теперь соответствующую выплату можно получить автоматически — вплоть до девятого класса подавать заявление на получение средств не нужно.

Однако с начала обучения ребенка в 10 и 11 классах сведения необходимо предоставить в отдел социальной защиты населения по месту жительства в течение месяца.

Дополнительную информацию можно получить по единому социальному телефону: 8 (4912) 513-600.